新冠肺炎疫情延燒，考量醫療人力安排，中央流行疫情指揮中指揮官陳時中23日宣布，醫事人員除報准外，不得出國。對此引起許多醫護人員反彈，一名護理師就透露，面對醫護環境下的許多不合理，支撐下去的僅僅是熱忱，「以前我總驕傲我是白衣天使，現在我後悔到底為什麼做護理師；希望自己可以趕快還了上輩子的債，下半生還我自由。」

護理師娓娓道來，從國中畢業選擇走入護理這條路開始，便以護理系為榮，到現在仍以身為醫療第一線的急診護理師感到驕傲，沒有人天生的志願是幫人把屎把尿，一直留下來的原因真的是懷抱著滿滿熱忱，喜歡與死神搶時間的成就感，即使每天回家手腳撞得青一塊紫一塊也甘願，「熱忱說起來輕鬆簡單，但只有自己人才知道這是多麼大的勇氣。」

因應新冠肺炎，出入醫院都要量體溫。示意圖與本案無關。（圖／報系資料照）

從新冠肺炎爆發，醫療人員因為責任感使然，一肩扛起防疫的重責大任，尤其是急診承擔比其他人更大的心理壓力，但從未聽過同事們抱怨不想上發燒篩檢站，對於朝令夕改的流程大家也是努力的配合，大概就是身為醫護人員的使命感。她直言，「在這兩個月的疫情中，醫護人員配合著國家與醫院的共體時艱，不，這幾年醫療院所一直不斷要求員工們共體時艱，我們做了，但結果呢？只有一次又一次的失望。」

從疫情爆發開始，沒有醫護人員反彈，沒有人因為暴露在感染的風險中而有絲毫退縮或抗議，但為何這次禁令使大家開始躁動。她提出2點看法，今天政府的出發點不是為了保護醫護人員的健康，而是怕他們染病或隔離以後醫療人力的短缺，但其實台灣的醫療人力短缺並不是從肺炎爆發就開始的。

護理師說，「10年後的今天，政府在醫療人力短缺的問題上做了什麼努力？請問學士後護理有效緩解護理人力荒嗎？現在一句『醫護人員辛苦了，請大家共體時艱，取消長假一同為防疫抗戰』這樣的要求難道不會太過分嗎？我們理解防疫的重要，但在那前提之下是否該有配套措施，而非一再地剝削醫護人員的權利，為什麼最辛苦的人還要接受最不平等的待遇，什麼時候政府或醫療院所可以提出有福同享？」

護理師吐心聲。示意圖與本案無關。（圖／報系資料照）

她接著說，「為何護理人員犧牲我們至少一年前排定的假期、損失我們用生命賺來的金錢，就為了照顧那些出國回來後感染肺炎的病人？憑什麼醫護人員不能出去玩卻要照顧那些出去玩回來生病的人？（洽公、出差感染也就算了）醫護人員一直在線上防疫，出去旅遊的人照樣出去旅遊，境外感染病例一直增加，試問要多少醫護人力才能補足這個缺口？」

「如同政府所說，醫護人力本就不足，無法短時間內得到充足的調配因此需要儲備戰力，可如果僅是限制醫護人員出國似乎是本末倒置的政策吧。」護理師指出，醫護人力就是吃緊，再怎麼限制出國預防感染的風險，如果其他感染來源不加以控制，總有一天人力還是會崩潰的。

她也心酸分享經歷，爆發初期有民眾希望醫護人員不要返家預防社區感染，那時醫護人員成為過街老鼠，出門在外都不敢聲張自己在醫院工作，結果政府下令不准醫護人員出境，「原來是良心發現我們除了是高度感染源外還有其他的功用呢，不需要我們的時候對我們嗤之以鼻，覺得醫護人員髒，身帶病毒細菌，需要我們的時候就限制我們的自由，讓我們不得不背上我們的使命。」

她感嘆，以前總驕傲是白衣天使，爸爸說這樣是做好事幫長輩積福報，現在總是後悔到底為什麼做了護理師，常常問自己上輩子是不是殺人無數，今生來救人還債，或是做了什麼虧欠國家，「一份職業要做到這樣真的是很可悲。」

針對禁止醫事人員出國，經過醫界討論後，初步獲得共識，旅遊疫情建議第三級地區禁止前往，而第一、二級暫緩前往，對於遵守規定造成的旅遊損失，將由紓困振興特別條例賠償。

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(中時電子報)