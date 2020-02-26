今天早上05時50分台鐵北湖開往基隆的1120次區間車，於05:50於楊梅=富岡間西正線統一公司平交道(k79+084)撞及1行人。交通部臺灣鐵路管理局指出，已經通報路警處理中，目前該區間以東正線單線行車，造成多個班次列車延誤10多分鐘。

台鐵楊梅-富岡撞上1行人 單線行車延誤10多分鐘。(翻攝自交通部臺灣鐵路管理局 TRA FB)

(中時電子報)