台鐵楊梅-富岡撞上1行人 單線行車延誤10多分鐘 08:332020/02/26 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為台鐵區間車。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天早上05時50分台鐵北湖開往基隆的1120次區間車，於05:50於楊梅=富岡間西正線統一公司平交道(k79+084)撞及1行人。交通部臺灣鐵路管理局指出，已經通報路警處理中，目前該區間以東正線單線行車，造成多個班次列車延誤10多分鐘。 台鐵楊梅-富岡撞上1行人 單線行車延誤10多分鐘。(翻攝自交通部臺灣鐵路管理局 TRA FB) (中時電子報) #台鐵 #楊梅 #富岡 #單線 #行車 也許您會感興趣 推薦閱讀 慶祝潮州車站百周年 神祕「陽光小站」首曝光 17:122020/02/22 生活 潮州車站百周年 暢遊神祕陽光小站 04:102020/02/23 地方新聞 行車糾紛遭包夾 3惡煞猛砸車造成2傷送醫 10:242020/02/24 社會 台鐵員工福利即起調高 生育、結婚給2月薪 21:582020/02/24 生活 生活熱門新聞 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 李登輝身體狀況？命理師曝度過「歹九」還要小心… - 生活 劉真恐用非常重症手段 醫：最長多活十年 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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