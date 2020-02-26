台中教育大學副教授林茂賢在臉書上發表看法，建議大甲與白沙屯媽祖遶境進香活動，應該延期舉行，以避免發生群聚感染。（翻攝林茂賢臉書）

新冠肺炎疫情尚未解除，鄰近國家星日韓泰疫情更加嚴重！台中教育大學副教授林茂賢在臉書上發表看法，他建議大甲鎮瀾宮與白沙屯媽祖兩個大型遶境進香活動，應該延期舉行，以避免發生群聚感染，媽祖慈悲必能體諒；農曆九月初九是媽祖昇天日，屆時如疫情減緩，氣候也較涼爽，大家再一起跟隨媽祖去遶境進香。

林茂賢指出，「台灣雖未出現社區感染，但防疫專家對群眾聚集的廟會活動表示憂心，我們必須避免防疫有漏洞，進香活動因群聚且共食、同住，如有外國觀光客或本國帶原者參與，將造成疫情擴散。」

林茂賢表示，在神明庇佑之前，我們必須先作好防疫，建議大甲與白沙屯兩個大型遶境進香活動，應該延期舉行，以避免群聚感染。媽祖慈悲必能體諒民俗活動取消或延期並非首例，以往台灣也曾經因二次大戰（戰爭空襲）和228事件（禁止聚衆）取消辦理。

林茂賢強調，因特殊情況取消延期廟會活動已有前例可循，如能延至疫情穩定後再舉辦，可以表現神明關懷、體貼信衆，更能避免群聚感染的風險，媽祖應該也會樂見，如有信徒染疫都會陷媽祖於不義；農曆九月初九是媽祖昇天日，屆時如疫情減緩，氣候也較涼爽，大家再一起跟隨媽祖去遶境進香。

(中時 )