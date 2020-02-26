新冠肺炎全球擴散，至今仍無特效藥，但美國首例病患使用「瑞德西韋」後，僅在一日內病情好轉，讓全球對此藥物寄予厚望，連世衛都指名，目前新冠肺炎僅一款藥物可能有效，那就是瑞德西韋。

根據《CNN》報導，世界衛生組織助理總幹事艾沃德（Bruce Aylward）在北京記者會上指出，治療新冠肺炎，目前僅「瑞德西韋（remdesivir）」可能有效，讓這個藥物一砲而紅，連台灣的國衛院、中研院也都投入相關研究。

瑞德西韋是美國吉立亞公司於2013年研發的新藥，經動物實驗發現其有對抗MERS與SARS病毒的功效，但當初並未受到注意，後因新冠肺炎暴發，美國首例確診病例接受瑞德西韋的靜脈注射後，一日之內病情就好轉，讓這款藥物爆紅。

雖然瑞德西韋目前尚未經過臨床證實，證明人體實驗有效，但目前除了瑞德西偉還沒有其他可能可以對抗新冠肺炎的藥物，因此讓該藥物被全世界寄予厚望能抗擊新冠肺炎。

而台灣國衛院於24日成功合成公克級的瑞德西韋，讓藥物研發的進展往前一大步。若未來臨床人體實驗證實該藥物能對抗新冠肺炎，即便國際藥廠供應不及，台灣也有能力製造，助防疫一臂之力。

(中時電子報)