配合政府防疫政策，輔仁大學27位港澳學生居家檢疫14天，25日解禁出關，每位同學狀況良好，港澳生對終能自由活動，顯得非常開心，有人出關第一件事就飛奔去買珍珠奶茶，一解長期嘴饞，也有人跑去剪頭髮，嶄新迎接新學期到來。

拿著收拾好的行李，27位港澳生昨上午陸續走出房間，自中央宣布2月11日暫緩港澳人士入境後，這群之前就搶票來台的港澳生，便由校方安排入住宿舍，一人一室，並派教職員24小時排班協助。

校方指出，擔心學生日用品準備不及，提供了居家關懷包，裡面有口罩、睡袋、紓壓繪本等，期間各系所師長們也會送來咖啡、水果、麵包給學生享用。

來自香港就讀護理系的林同學表示，過去一張香港飛台灣的機票約4千多元，搶票來台時，機票漲到8千多，但仍毫不猶豫立刻購買，只急著想回學校，對於住在宿舍檢疫，他則覺得很滿意，平常無聊時就用手機上網打發時間。

哲學系的梁同學一出關後，則戴著口罩、拿著行李笑說要去喝珍珠奶茶慶祝，也有同學表示頭髮變長了，打算先去剪頭髮，但也有許多港澳生顯得很淡定，決定要回宿舍看影片或睡覺。

輔大學務長陳若琳表示，感謝港澳同學的配合，更恭喜大家健康情況皆良好，「歡迎大家歸隊，一起迎接3月2號開學日的到來。」

(中時電子報)