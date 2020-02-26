桃園市長鄭文燦日前參加遶境活動，不顧新冠肺炎疫情蔓延，遭外界砲轟扯防疫人員後腿。對此，知名主持人陳凝觀也怒轟鄭文燦這舉動，還想當儲君嗎！

鄭文燦日前在臉書張貼宮廟8天7夜遶境活動內容，引爆醫勞盟怒火，痛斥鄭做了錯誤示範，「醫護拚救人、首長帶跳水！」鄭文燦25日受訪坦言，宗教活動動輒逾10萬人，應該取消，市內各大宮廟已在研議延期或取消，呼籲中央防疫指揮中心針對宗教遶境等大型群眾活動訂定防疫規範。

鄭文燦這個舉動，讓陳凝觀在臉書怒批，「還想當儲君？！可以打包回家了！」底下網友也紛紛表示，「支持凝觀在節目中大力的嘴這種政治人物」、「可惜了之前的好表現，真的沒想清楚啊」、「這個時間點，辦大型聚會是很糟糕的」、「日本國際馬拉松賽多重要！日本考慮疫情，還是取消一般民眾參與。繞境活動沒必要非辦不可」！

(中時電子報)