劉真意外促成郭台銘與曾馨瑩相識相戀。（圖／中時資料照片）

44歲國標女王劉真日前因心臟問題用葉克膜搶救，吳宗憲後來透露院方已除下葉克膜，劉真現等心臟移植。今(26日)媒體報導，劉真6年前與辛龍結婚，美女與野獸的組合引來質疑，她當時高EQ回應：「他真的很疼我」，也幽默爆料當年差一點就遇上「郭董」郭台銘。

相當有女人味的劉真一舉一動都很有個人特色，總給外界溫柔形象的她，去年在節目裡談家人，直認：「溫柔只留給外人」，她曾因一時憤怒轟媽媽「耳朵長繭」，但下秒就後悔。據《鏡周刊》報導，當年她要和辛龍結婚時，被記者問外型不搭，劉真沒生氣，反而張大雙眼反問：「為什麼？」也力挺老公私下真的是對她最好的人。

愛跳舞的劉真當年受邀參加郭台銘與曾馨瑩的婚禮，她幽默爆料原本郭董是找她學跳舞，但劉真因行程婉拒，並請曾馨瑩幫忙，意外成為兩人媒人，劉真當時還露出可惜表情，一句話逗笑媒體。然事實上，劉真後來透露跟辛龍在婚姻裡超互補，她產後發福瘦不下來，不慎穿壞舞衣，辛龍當時便發揮幽默感將錯攬在自己身上，稱是他自作主張送洗衣服，才害衣服縮水，可見劉真真的是選對尪。

(中時電子報)