作為企業資安領導者，思科（Cisco）宣佈一個能徹底簡化客戶體驗思科資安產品組合的方式，為首席資訊安全總監（CISO）全面解決他們所面對的複雜難題。立足於過去十年來在創新、合作夥伴關係、收購、客戶研究及開源標準等方面的重要投資，思科現正為客戶提供業內最全面及最高整合度的雲端原生資安平台—思科SecureX。

思科SecureX提供全面的用戶體驗，涵蓋思科一系列整合資安產品組合，以及客戶現有的資安基礎架構。它整合可視性、識別未知威脅及自動執行工作流程，以加強客戶在網絡、終端、雲端以至應用程式的資安。由於簡單化對於確保時下數位轉型至關重要，因此思科 SecureX 將包含在每個思科資安產品內。

隨著企業擁抱數位轉型，向雲端擴展、結合物聯網和高速無線網路，相應的攻擊機會隨之增加。由於不同解決方案之間無法相互操作，防護這個複雜的環境變得困難。《思科2020年首席資訊安全總監（CISO）基準研究報告》對2,800名資安專家進行調查，結果發現百分之二十八的受訪者認為，管理不同供應商的環境極具挑戰性，比去年調查增加8個百分點。

北卡羅來納大學彭布羅克分校（The University of North Carolina at Pembroke）首席資訊安全總監Don Bryant表示，作為首席資訊安全總監，保護我們的學生、員工以及他們的敏感數據，是一項真正的資安挑戰。擁有一個全面的資安平台有助我們簡化和加速資安操作。我們所有工具能順利地整合，思科這個平台方案讓我們對分層防護一目了然，為我們贏得了寶貴的時間。

Enterprise Strategy Group資深首席分析師及院士Jon Oltsik則表示，接近三分之一（31％）的機構使用超過50種不同的資安產品，展開網絡資安監控及防護工作，這樣不但增加成本及複雜性，同時使得即時偵測和回應網絡資安事故更為困難。思科SecureX這類整合網絡資安技術平台，透過更完善的威脅偵測、自動化的資安事故回應及簡單易用的功能，擁有更大的潛力以應對經濟、技術及資源方面的挑戰。

(工商 )