《晨間解盤》近期有機會回補11933~12101點空方缺口(倫元投顧提供) 08:522020/02/26 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨天在疫情嚴重的南韓股市率先翻紅的帶動下，台股果然如規劃回測半年線後開低走高以小漲5點收在11540點，成交量為1538億元。 原則上除非近期疫情再度失控，才有機會回測年線上下打第二支腳，否則短線則在季線上下~半年線間震盪整理，快則近日只要疫情好轉、最慢則3月初公佈2月營收利空出盡後，就有機會上去回補11933~12101點空方缺口，剛好讓融券於3月中~4月中被強迫回補在波段相對高檔，之後才會回檔殺短多來反應第一季財報不好的利空。 (時報資訊) #台股 #解盤 #倫元投顧 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市12區健康中心 買得到口罩 04:102020/02/22 地方新聞 加強抗疫滬推新12條措施 「互聯網＋」醫療納醫保支付 18:132020/02/23 財經 亞洲盃》抗日12人出列 黃鎮意外遭割愛 19:442020/02/23 體育 高中木棒聯賽》嘉義內戰 仁義技壓嘉中闖入12強 20:302020/02/23 體育 未來3個月12星座如何增加好人緣？國師曝這3星座有貴人 21:502020/02/23 娛樂 12檔技術、資金面雙優 強者恆強 04:102020/02/24 證券．權證 狼繼父對12歲少女伸狼爪 遭判7年10月 00:322020/02/25 社會 繼父伸狼爪性侵 12歲女兒成禁臠 08:442020/02/25 社會 《半導體》環球晶美國廠新擴產能訂單到手，韓國廠配合客戶出貨 09:432020/02/25 財經 格芯簽長約 環球晶營運激昂 04:102020/02/26 證券．權證 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 即時 遭謀殺800點…美媒爆川普驚嚇內幕 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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