昨天在疫情嚴重的南韓股市率先翻紅的帶動下，台股果然如規劃回測半年線後開低走高以小漲5點收在11540點，成交量為1538億元。

原則上除非近期疫情再度失控，才有機會回測年線上下打第二支腳，否則短線則在季線上下~半年線間震盪整理，快則近日只要疫情好轉、最慢則3月初公佈2月營收利空出盡後，就有機會上去回補11933~12101點空方缺口，剛好讓融券於3月中~4月中被強迫回補在波段相對高檔，之後才會回檔殺短多來反應第一季財報不好的利空。

(時報資訊)