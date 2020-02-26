華爾街的賣壓持續未完，道瓊指數兩天跌逾1,900點，台股26日開在11,468.6點，隨後跌幅擴大逾百點，力守11,400點關卡，蘋概三王皆臉綠。

美國CDC警告美國民眾，為新冠狀病毒肺炎在美國蔓延做好準備，引發美股賣壓湧現，恐慌殺盤一路跌到收盤，四大指數皆下挫。

國票投顧指出，大陸境外新冠肺炎確診人數上升，市場恐慌氛圍加重，導致美股連二日下跌，台股24日留下的空方缺口，再加上目前短均下彎，上方橫亙賣壓，恐將壓抑指數短期表現空間。

從資金面來看，新台幣止貶顯示資金外流壓力減輕，再加上央行公布1月份金融情況，貨幣總計數M1B與M2年增率分別上升至7.61％與 4.6％，已連續24個黃金交叉，意味目前市場資金偏向寬鬆，可為台股提供一定程度支撐。

整體而言，新冠肺炎疫情仍未見落幕，市場因憂心工廠未來營收不如預期，而紛紛轉進避險資產，短期影響仍不可避免，在資金面的挹注下，可望為台股提供支撐。

因此，預估台股在疫情尚未落幕前，將在半年線至季線間區間震盪整理，操作上投資人應隨時關注疫情走向，調節手中受新冠肺炎影響較深個股，可擇具剛性需求且具基本面題材標的，及因疫情而受惠相關個股，以為短多因應。

(中時電子報)