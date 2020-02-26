橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）推出STSPIN32F0系列馬達控制系統級封裝的四款新品，可簡化家用電器和工業設備的開發設計，包括有線電動工具、驅動裝置、泵、風扇和壓縮機。

250V的STSPIN32F0251和STSPIN32F0252，以及600V的STSPIN32F0601和STSPIN32F0602整合了三相閘極驅動器和STM32F0 Arm Cortex-M0微控制器。其可以簡化高壓無刷直流（Brushless DC，BLDC）馬達驅動器之設計，並提供主流的控制演算法和應用範例，包括單相和三相電流檢測向量控制（Field-Oriented Control，FOC），以及有感測器的單相電流檢測和六步無感測器的傳統馬達控制方法。

四款新產品的腳位可相容，硬體和韌體可重複使用於控制110V AC和250V AC馬達。這些IC晶片具有待機模式，當馬達停止運轉而進入閒置狀態時，可最大程度降低功耗。

這些閘極驅動器整合了自舉二極體和保護電路，包括防止交叉導通和死時插入。此外，驅動電路高低邊皆有UVLO欠壓保護功能，防止功率切換器低效運作或發生危險。新款產品還有一個獲得專利的快速動作智慧關機（Smart ShutDown，smartSD）功能，用於防護超載和過流。

整合48MHz STM32F0 MCU讓使用者能夠依靠資源豐富的STM32生態系統開發應用。4KB SRAM和32KB快閃記憶體可用於保存資料和軟體，模數外部周邊包括一個最多10通道的12位元ADC、6個通用計時器、21個通用I/O（General-Purpose I/O，GPIO）腳位，以及I2C、UART和SPI通訊介面。內建的引導載入程式支援現場應用韌體更新，以提升裝置生命週期管理的彈性。

四種變頻器評估板可完全相容5.4.1版本後的X-CUBE-MCSDK（馬達控制軟體開發工具），可簡化單相和三相電流檢測馬達控制器的開發設計。600V的 EVSPIN32F0601S1、EVSPIN32F0601S3、EVSPIN32F0602S1和250V的 EVSPIN32F0251S1電路板上配備電源級和MOSFET輸出級。後者採用雙封裝可變設計，可供使用者使用其他的DPAK或PowerFlat封裝MOSFET，或者IGBT元件替換原板元件。可拆卸式STLINK除錯器讓使用標準STM32工具配置微控制器，為韌體進行除錯程序。評估板還提供單線除錯（Single-Wire Debug，SWD）和UART連接器。

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