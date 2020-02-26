從新冠肺炎疫情爆發以來，台灣確診案例遠比港、澳、日、韓少，這點是蔡英文政府引以為傲的成績，但對於台灣是否出現「社區感染」，蔡政府似乎陷入了不願面對現實的「盲區」。然而，民眾需要完整的資訊，才能感到安心，並做好自我保護，政府不應為了維持防疫佳績，而掩飾事實，更不能給民眾虛假或部分隱瞞的資訊。

日前，北部又新增「無旅遊史」的第二十四例及其二位感染家人，迄今找不到感染源，蔡政府卻仍堅持台灣尚未出現社區感染，也不公布這三人的活動區域。或許蔡政府是不想造成社會恐慌，甚至可能是基於「顧面子」考量，不想承認防疫破功，或擔心遭各國旅遊限制而衝擊經濟，但這樣遮掩事實的做法，反倒讓民眾對政府失去信任。

第二十四例在一月十六日發病，一月二十二日出現症狀就醫，推測是在一月八日被感染，如今傳染源、活動區域都還追查不到，可能也難以追查。再者，第二十四例的外孫女只去醫院探病五分鐘就染病，是否另有染病源，也值得推敲。

其次，「鑽石公主號」在一月三十一日曾停靠基隆港，政府詳細公布該船遊客在北北基的足跡範圍，提醒民眾注意；但對第二十四例至二十六例的家族感染者，卻不公布其活動區域，前後做法矛盾，令人無法理解。

中央流行疫情指揮官陳時中認為，因超過十四天潛伏期，毋須再公布提醒民眾；有的新冠肺炎患者雖無症狀，但有傳染力，焉知是否有無症狀者一個傳一個地向外擴散，潛伏期恐怕不能只算十四天。更何況第十九例與二十四例原先都被認定為流感，現在又有多少狀似感冒者，其實是染上了新冠肺炎？

台北市長柯文哲對中央的做法不以為然，認為「公開資訊引起恐慌，但不公開不是更令人恐慌嗎？」柯文哲也認為，社區感染一定會發生，不要幻想完全沒有感染，控制在可接受範圍內是比較健康的做法。前疾管局長蘇益仁更直言，「台灣明顯已有社區感染，不該再窮盡全國之力找第一個感染源，好對外證實台灣沒有社區感染。」

我們曾有SARS的慘痛經驗，應該明白若粉飾現實，只會讓病毒侵害更多人。今天政府要做的，不是硬著脖子堅持台灣還沒有社區感染，彷彿把社區感染視為防疫失敗的恥辱，反而應誠實說明疫情的發展，才是對民眾負責任的態度。

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(中時電子報)