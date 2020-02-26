空射匕首 俄蘇57高超音速飛彈出世 09:012020/02/26 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯國防業消息人士透露，莫斯科已針對蘇-57隱形戰機，開發了空對地高超音速飛彈，而這款飛彈能放入內部彈艙。 (中時電子報) #蘇-57 #隱形戰機 #匕首 #高超音速飛彈 #俄羅斯 #核彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 美俄中隱形戰機大比拚 F-22、蘇-57與殲-20誰強 11:142018/03/03 軍事 俄亮5超猛殺器 真真假假威脅難料 09:152018/03/04 軍事 6倍音速！陸高超音速乘波體飛行器可搭載核彈 09:282018/08/07 軍事 量產？！俄蘇-57戰機問題多了 01:452019/05/21 軍事 衰！俄才量產蘇-57就摔 服役延遲 11:502019/12/25 軍事 軍事熱門新聞 台灣加入東亞北約？ 學者驚爆可能性 - 軍事 空射匕首 俄蘇57高超音速飛彈出世 - 軍事 玩具爆雷! 捍衛戰士2新戰機曝光 - 軍事 美媒：美國最大的噩夢是台灣成為其敵人 - 軍事 美軍超級大炮意外公開 射程達1600公里 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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