隨著新冠肺炎疫情的蔓延，民眾因安全疑慮不敢外出，餐飲業跟著受到衝擊，不少五星飯店紛推外帶、外送服務因應，就連漢來美食（1268）旗下的米其林星級餐廳「名人坊」也改變策略，推限量海陸三拼便當，全力搶攻外帶便當市場，獲得好評價與高訂單；旗下餐飲品牌同步推出便當外帶搶市。

漢來美食強調，推出的便當即使放涼吃，口感和口味還是很好，除了美味、價格更要夠親民。如「漢來軒」推出的玫瑰油雞便當，只要180元，一開賣就吸引主顧客與公司行號訂購，最大單筆預訂達110個！

來自香港的米其林星級餐廳-名人坊（台北大直店、敦化店），也特別設計摘星外帶便當，以海陸饗宴為主題，嚴選店內高人氣、耗費多時製成的明爐燒鴨、還有店內吃不到的松阪豬、煎龍膽石斑魚等3道主食搭配4道功夫菜，每盒350元，每日限量50盒，目前一週訂單已爆滿，在外帶便當的帶動下，業績可望成長1成！

針對喜歡粵菜料理的饕客，「翠園」粵菜餐廳巨蛋店「海派雙拼便當」，每盒250元，每日精選燒鴨、油雞、叉燒等招牌主食2道做雙拼，加上4樣配菜，澎派滿點；另外，台中「漢來軒」則推出玫瑰油雞、掛爐烤鴨、港式烤鴨三拼3款便當，超值價180元起！

而訴求天然健康的「漢來蔬食」，全台同步推出「藜麥八寶便當」，以招牌藜麥八寶菜飯搭配多樣季節時蔬與精緻點心，餡料豐富、健康滿點，每盒250元。

漢來美食表示，上述餐點即日起都能透過電話預訂，為方便消費者取餐，也特別於飯店或百貨1F設置統一取餐區，讓消費者省去找停車位、走路等不便，輕鬆取餐享用五星美味！

(工商 )