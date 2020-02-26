國旅自救！全台最大文創設計旅店集團-承億文旅宣布，將發行面額1,000元的「振心消費券」共5,000張、總金額500萬元！即日起至4/30，旅客以專案價訂房，旗下全台6間飯店，標準雙人房折扣價1,999元起，不僅現場房費直接折抵500元，再加贈「千元振心消費券」，憑券假日也可使用，等於第二次入住雙人房僅需999元！

承億文旅集團董事長戴俊郎表示，國旅市場近期受到新冠肺炎疫情衝擊、各家飯店住房率明顯衰退，為了挽救國旅市場，承億文旅集團不惜自掏腰包、大手筆發印5,000張「千元振心消費券」，藉此刺激國內旅遊。

承億文旅目前在台灣共有6間風格主題各異的文創設計飯店，旗下淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅及花蓮山知道，只要於4/30前，平日標準雙人房1,999元、4人房2,999元，旅客入住除現場折價房費500元外，再加贈「千元振心消費券」1張，可使用到今年6月底。

承億文旅旗下另一飯店-墾丁雅客小半島，位於墾丁大街入口，除位置優勢外，全館以熱帶植物為主題另有房客專屬的沙灘酒吧，4/30前，平日標準雙人房2,599元、4人房3,799元。

榮獲「2019全台最美飯店」殊榮的承億文旅桃城茶樣子，以高山茶為主題的五感體驗式設計旅店，加上頂樓鳥瞰嘉義市夜景的無邊際泳池，時常攻上各大社群媒體版面，吸引無數網友朝聖打卡。4/30前，平日標準雙人房2,899元、4人房3,999元。

入住墾丁雅客小半島、桃城茶樣子，同樣擁有現折房費500元優惠外，再加贈「千元振心消費券」1張的優惠。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，自發的千元振心消費券為不記名票券，旅客入住除享500元房費現場折抵外，歡迎再將千元消費券分享給親屬朋友來入住，共享優惠。

(工商 )