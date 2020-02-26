新冠病毒疫情持續在全球擴散，在避險情緒高漲之際，風險資產遭到拋售，周二美股爆量重挫，道瓊指數與標普500指數連續第4日收黑，並創下2018年12月以來最大的4日百分比跌幅，資金湧向避險資產，美國10年期公債殖利率刷新歷史低點。

西班牙繼其觀光勝地加納利群島（Canary Islands）確診兩起新冠肺炎病例後，其本土亦傳出一名女性確診。韓國與義大利等數十個國家正加速推出防疫應變措施，伊朗的死亡病例增至16人，成為中國境外確診死亡人數最多的國家。美國聯邦疾病管制與預防中心（CDC）呼籲美國民眾，要為可能出現的社區傳播做準備。

周二收盤，道瓊工業指數跌879.44點或3.15%，為27,081.36點，與2月12日創下的歷史高點相比已下跌8.4%。

標準普爾500指數收跌97.68點或3.03%，為3,128.21點，較上周三創下的歷史收盤高點跌7.6%。目前已有314檔成分股進入修正區（較近期高點跌至少10%）。11大類股全面收黑，受油價下挫拖累，能源股大跌4.34%，跌幅最大，其次為材料股跌4.30%，工業股跌4.03%。

4天來標普500指數的市值已蒸發2.138兆美元。

那斯達克指數周二收跌255.67點或2.77%，為8,965.61點，較上周三創下的歷史收盤高點跌8.7%。

美國各交易所全日成交量總計為122.4億股，創下2018年12月21日以來新高，並遠超出過去20日均值79.9億股。

因疫情擴散導致停飛航線增加，紐約證交所Arca航空指數大跌5%，並創下2011年10月來最大的3日跌幅。

分析師表示，市場體認到病毒傳播的速度看似放緩，實則在全球擴散，投資人原本希望疫情造成的經濟衝擊可受控於第一季，但現在看來影響恐將持續到2020年上半年或更久。

美聯社報導，國際奧委會一名高層透露，如果新冠肺炎疫情到5月下旬仍無法獲得控制，主辦方可能取消2020年東京奧運會，而非延後或移師舉辦。

(時報資訊)