定位與無線通訊技術廠商u-blox宣佈，將透過建置由GSMA提出的重要安全特性組合，為其基於LTE-M和 NB-IoT晶片組所建構的IoT生態系統強化安全性，以UBX-R5晶片組為基礎的u-blox元件，如2020年推出的新SARA-R5系列，將會在其軟體維護版本中包含支援IoT SAFE(安全端到端通訊用的IoT SIM小程式)的建置指南。u-blox表示，SARA-R5系列是5G就緒、可軟體配置的IoT元件系列產品，能夠在多個無線電頻段上支援LTE-M和NB-IoT通訊。它包含了一個通過Common Criteria EAL5+ 高安全性保證標準認證的安全元素，亦可用來做為驗證和加密等處理的硬體信任根(RoT)。

GSM協會已於2019年12月發佈IoT SAFE建議，它可協助IoT裝置製造商和服務供應商利用SIM卡做為強固、可擴展的硬體信任根(Root of Trust)，以保護IoT數據通訊。這使得與應用程式雲端/伺服器安全建立TLS會話(session)變得更容易，進而簡化配置和管理數百萬台IoT裝置的流程。

u-blox是一家為汽車、工業、和消費性市場提供定位與無線通訊技術的全球領導廠商。其解決方案可讓使用者、車輛和機器精確定位，並透過蜂巢式和短距離網路進行無線通訊。

(時報資訊)