新冠肺炎影響持續擴大，民眾不願出門用餐，餐廳服務業大受衝擊，老牌朝桂餐廳登報求售13億元；美式N.Y. Bagels信義店將停業一個月；「阿金台菜海鮮餐廳」自3月1日起無限期停業。

新冠肺炎引發民眾對「群聚」的恐慌，大幅降低外出用餐意願，公司行號取消春酒、員工旅遊，嚴重衝擊餐旅服務業。

兄弟飯店關係企業、台北東區知名老字號「朝桂餐廳」，在中國時報刊登廣告，表示將以13億元出售房產，是繼「永福樓」於2019年2月熄燈後，台北東區第二大家大型老字號餐廳宣布「撤退」。

「之前SARS好像也沒有這麼嚴重過。」朝桂餐廳總經理洪勇偉苦笑表示：「現在餐廳真的很難做。」

另間位於南京復興商圈的阿金台菜海鮮餐廳，也在臉書專頁貼出公告：「為防武漢肺炎的傳染本店自109年3月1日起無限期停業」。

而最早引進美式貝果、主打早午餐的N.Y. Bagels，也在臉書發出「3月份門市營業時間調整公告」，表示因疫情影響，信義店自3月2日起暫停營業一個月至3月31日止，仁愛店最晚營業時間調整到凌晨12點，京站店營業時間不變。

(中時電子報)