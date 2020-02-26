新冠肺炎疫情持續升溫，大甲媽遶境續辦與否，成熱議話題！對此，淡江大學蘭陽校園教授兼全球發展學院院長包正豪認為，因為防疫，可以禁止台商包機返國、禁止醫事人員出國，為什麼不可以「因為防疫，禁止媽祖遶境活動」？他說衛福部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中已經有過經驗，現在卻退縮，實在「很難理解」。

包正豪在臉書指出，因為防疫，可以禁止台商包機返國；因為防疫，可以禁止醫事人員出國，為什麼不可以「因為防疫，禁止媽祖遶境活動」？他認為，這個時候就開始「泛道德勸說」，不需要「順時鐘」了，開始矛頭指向大甲鎮瀾宮董事長顏清標，影射顏清標為個人私利，所以不取消遶境，然後顏清標被形容成「媽祖代言人」。他直呼不太懂，他認為媽祖不是顏清標的，顏清標也不等於媽祖，把媽祖和顏清標畫上等號，會不會太抬舉了，簡直是媽祖界的教宗。

包正豪也提及，在已經有其他市長帶頭遶境的前提下，為什麼陳時中不下令禁止，就像他以前禁止包機返國、醫事人員出國一樣。以防疫這個至高無上的崇高理由，陳時中應該可以挾民意而不受制約地做任何他想要做的事，有了權力，更有「遶境可能造成疫情失控」的理由，他說陳時中已經有過經驗，現在卻退縮，實在很難理解。

(中時電子報)