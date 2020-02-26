今年3月1日起，經濟部檢驗局將實施新版太陽眼鏡檢驗標準，簽署符合性聲明書者才能在國內市場銷售，檢驗範圍包括「太陽眼鏡成品」及「裁切成形之太陽眼鏡鏡片成品」，消費者未來在購買太陽眼鏡時，也要多加留意是否取得檢驗認證。

經濟部表示，新版檢驗標準主要在提升對太陽眼鏡品質要求，標準檢驗局已在於去年5月公告修正相關檢驗規定。標準檢驗局強調，新版檢驗標準中規定太陽眼鏡商品應符合「應施檢驗太陽眼鏡及太陽眼鏡鏡片商品之相關檢驗規定」才可以進入市場販售。消費者選購及使用市售太陽眼鏡商品時，應注意所購買的太陽眼鏡有貼附「商品檢驗標識」具有標示完整的商品。

新版規範中，除外觀及佩戴之舒適性外，應注意用途，例如開車時，請勿佩戴濾鏡分類4號之深色太陽眼鏡，或眼鏡上標示「不適於駕駛及道路使用」文字或標示的太陽眼鏡，才能確保行車安全。

標檢局也提醒，鏡框材質避免選擇鎳金屬，以免鏡框腐蝕或銅綠造成皮膚過敏問題。清潔太陽眼鏡時，應避免使用不適用之保養及清潔用品，以免損及太陽眼鏡。

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(中時電子報)