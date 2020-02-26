新冠肺炎疫情延燒，大甲鎮瀾宮媽祖遶境每年吸引數十萬名信眾參與，民眾憂心大甲媽遶境成為防疫破口，是否停辦或如期舉行備受關注，前衛生署長楊志良今接受電台專訪表示，建議派出20人繼續遶境，並透過直播方式讓信眾可以參與。楊志良認為，這次政府非常聰明，不強制規定是否停辦，用道德勸說的方式，比起下強制命令，一方面表達尊重宗教信仰，同時藉由民間的力量勸導最好不要辦。

楊志良指出，信仰是驅動人類動機最強的動力，政府非常清楚這點，這次發言沒有強制是否要停辦，因為信仰力量非常大，透過柔性勸導的方式，避免掀起信眾的反彈。

楊志良預測，大甲媽遶境大概不會辦或大幅縮小規模，傳染病沒什麼大不了，不過不可能不會發生社區感染，疫情看來是擋不住的，除非人群不流動，但這樣造成的傷害比傳染病更嚴重，現階段就是採取減災的措施，防止疫情擴散，要完全圍堵疫情可能性很小。

(中時 )