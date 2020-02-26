根據《美聯社》報導指出，國際奧會(IOC)資深委員、世界反禁藥組織前主席龐德受訪時表示，如果新冠肺炎疫情在5月下旬還無法控制的話，東京奧運可能被取消，而不是延後或是改變地點舉辦。

龐德在1978年起就開始擔任IOC委員職務，是目前IOC在任最久的委員。龐德說，還有兩、三個月的時間讓IOC來判定東京奧運的命運，假若新冠肺炎在5月的時候依舊沒能得到有效控制，那麼屆時IOC就會取消本屆奧運，同時也是奧運史上第四次取消，前3次是因為世界大戰，創下奧運史上第一次因為疫情影響而被迫取消四年一次的奧運盛會。

龐德表示，隨著比賽愈來愈接近，很多事情必須著手處理，尤其是安全防護、運動員的食宿、媒體新聞中心等都是非常重要的，更別說奧運會開幕時將會高達11000人參加、帕運會開幕4400人參加，如此龐大的群聚效應，因此倘若新冠肺炎沒能有效控制，IOC就可能直接取消，而不是延後或是換地方。

(中時 )