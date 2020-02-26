隨著新冠肺炎疫情影響，全球ICT市場將如何發展已是眾所關注的焦點，市調機構國際數據資訊（IDC）最新的研究結果顯示，考量到疫情爆發的不確定性，預期企業會緊縮短期投資，未來仍有向下修正的風險，2020年全球整體資訊通訊及電信支出年成長率為6％，金額為5.2萬億美元（約新台幣156兆元），資訊投資年成長率為5％。

根據IDC調查顯示，全球ICT市場將保持6％的年增長率，其成長將來自雲端服務，人工智慧等新興技術部署，而企業將繼續向數位化的長期過渡。若以大陸一地來看，預計大陸ICT市場在2020年第一季降幅將降10％，創歷史跌幅紀錄，PC和智慧型手機銷售則將至少下降30％，伺服器、網絡和儲存銷售將下降15％。

進一步說明，大陸市場在疫情影響下，包括電子資訊、食品服務、零售、娛樂和旅遊等領域廣泛受到影響，許多公司將恢復營運的時間推遲到2月下旬。與2003年的SARS疫情相比，此次疫情對大陸經濟的影響更大。預計受影響最大的五個產業是分別是飯店餐飲服務業，旅遊業，批發零售業，運輸業和製造業。另外值得注意的是，疫情也將可能對醫療保健，政府，公共部門以及互聯網和新媒體等行業產生影響。

IDC客戶洞察與分析部門計劃副總裁Stephen Minton表示：「2020年市場的成長動能主要取決於智慧型手機換機周期的量能，但此目前正受到新冠肺炎疫情爆發的威脅而有可能中斷。預測2020年PC銷售將比去年下降，伺服器、儲存設備支出投資將無法恢復到2018年的成長水平，軟體、IT服務和其他技術包括AI和物聯網則為重要的成長動能。」

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(中時電子報)