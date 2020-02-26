日本各地仍閙口罩荒，網上卻仍有不少人高價轉賣。日本政府要求網購公司加以控管，禁止高價轉賣，但上有政策下有對策，無論網購公司如何控管，不肖業者仍有漏洞可鑽，繼續賺災難財。

日本《週刊文春》電子報訪問到哄抬口罩價格的轉賣業者，1名20多歲的男性表示，轉賣口罩實際上3個人只工作1天，就有超過100萬日圓進帳。他開車到處買到7千片各種不同的口罩已全部賣光。進貨總額約35萬日圓（約台幣9萬7千多元），銷售額為110萬5千日圓（約台幣30萬6千多元），光利潤就有80萬日圓（約台幣22萬2千元）。

他還透露，現在有很多藥房規定1人限買1盒，他就多跑幾趟，或是在門口拜託路人幫他買。聽說同行還有人透過醫護人員將醫院的「3M」拿出來轉賣，醫療用口罩1片100日圓左右，現在賣到1片500、600日圓。還有朋友在雅虎拍賣網站上，50片裝的口罩賣5萬日圓（約台幣1萬3千880元）。

日本政府要求網購公司要防止高價轉賣之事，雅虎、亞馬遜（Amazon）、merukari等網購公司都宣布，若發現轉賣口罩的可疑帳號便禁止出品，之後網上的口罩價格確實跌了。結果居然有業者將口罩價格標低，但調高運費價格，以變相的方式高價出售口罩，利潤和過去一樣。例如，2千日圓的口罩，運費設定1萬日圓等。

此外，還有人直接在推特等社群網站上交易。還有住在日本的中國人將口罩轉賣到大陸去，不僅是口罩，他還聽說日本的酒精手指消毒劑價格在大陸飇漲到3倍，大陸因為封城的原因，民眾只好宅在家裡，使得任天堂的遊戲機「Nintendo Switch」的價格也高漲。

(中時電子報)