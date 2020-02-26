新冠肺炎疫情全球延燒，台灣忙抗疫，而宗教盛事「大甲媽祖遶境」，預計將在下個月19號開始，但輿論多認為如此高密度的群聚活動，恐將成為防疫的缺口，停辦或是暫緩的聲量不小；對此，鎮瀾宮董事長顏清標今天出面，針對大甲媽祖遶境是否續辦做出回應。

顏清標強調，全台三月瘋媽祖，宮廟繞境會不會成為防疫破口，衛福部應做出專業判斷，讓全台所有宮廟有所遵從，不能任由網路帶風向，製造不理性謾罵，傷害大家情感。若政府做出停辦的指示，我們也將會延期舉辦，一切配合政府。

顏清標說，辦理遶境活動我們很在行，但是對於防疫工作，我們只是市井小民，完全外行，只能仰賴政府的政策。現在距離遶境起駕的日期，尚有20多天，我們也會繼續密切注意疫情的發展，希望能和政府單位積極聯繫，而遶境規模也將精簡，全力防堵疫情。

而顏清標也表示，將會取消起駕宴、媽祖之光演唱會及祝壽大典等三大慶典，並捐出3000萬元給防疫中心用於防控疫情。

(中時電子報)