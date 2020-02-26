永寧國小學生用味丹生技捐贈的次氯酸水擦拭消毒，讓學生可以安心的上學。（味丹生技提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情造成人心惶惶！連帶影響市售口罩、酒精、次氯酸水等商品供不應求。位於台中市沙鹿區的企業「味丹生技」響應全民防疫活動與企業精神「用心做對的事」，敦親睦鄰從照顧鄰近學校與圖書館做起；分送次氯酸水給沙鹿、龍井、梧棲區剛開學的8所國中小學，一起保護回歸團體生活的學生，降低校園群體傳染風險。

味丹生技公司指出，該公司並分送給深波圖書館沙鹿分館，2／25~2／27開放鄰近民眾下午2點開始，自行攜帶不透光容器前往領取次氯酸水，每人每日限領500mL(限量供應)，詳情請查看深波圖書館facebook公告。

味丹生技說，知己知彼有效抗疫，次氯酸水可有效對抗像新冠肺炎這樣有外套膜的病毒，可用於環境消毒，相較使用酒精及漂白水；次氯酸水屬弱酸性較溫和、安全，也比較不容易產生刺激性味道，其有效濃度在10~30ppm之間，不用稀釋可直接噴灑於空間環境進行抗菌。

次氯酸水接觸光線後容易還原成水和其它微量元素，必須用不透光容器妥善保存於陰涼乾燥處；次氯酸水的保存期限，開封後約1-6個月，不適合囤積應盡快使用，放久了會失去消毒效果。

味丹生技強調，次氯酸水不可食用，僅可用於居家擦拭消毒、洗手等用途，在食藥署的規範濃度、劑量下(20～90ppm)，次氯酸水如用於清洗蔬果、飲食器皿等，需再以飲水沖洗一次。居家防疫最好的方法還是用肥皂勤洗手，遵照「內外夾弓大立腕」口訣，至少20到40秒，洗後用擦手紙擦乾，才能達到居家防護功效。

(中時 )