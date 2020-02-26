在新冠肺炎（COVID-19）持續擴散下，美股因近期也面臨回檔修正壓力，2個交易日重挫近2000點，展望後市，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美股基本面優於其他市場，如製造業ISM重回榮枯線50，企業第四季財報獲利亮眼且指標個股展望佳，加上低利環境不變，美股因具報酬較高優勢，吸引力高，預期美股後市仍有漲升行情可期，短線若遇較大回檔皆是買點，看好軟體、網路安全、FinTech、電競娛樂、共享經濟等趨勢成長股。

蘇聖峰指出，預期新冠肺炎對於今年全球GDP影響輕微，股市承接力道強勁，市場普遍共識認為第一季的經濟損失會在第二季獲得部分彌補。不過，由於第一季經濟下行壓力增加，全球央行貨幣政策有望更寬鬆，帶動經濟復甦。美國基本面為全球相對突出的，S&P500企業去年第四季企業獲利優於預期比例達70%以上，資訊科技類股是今年以來唯一獲利上修的類股，仍為盤面主流；尤其科技龍頭大廠Apple、Amazon、Microsoft、Tesla等財報與展望佳，將帶動美國科技相關基金後市表現。

蘇聖峰表示，科技股擁有五大利基，仍是未來美股的領頭羊，包括：一、科技、通訊、生技等類股受疫情影響小，在恐慌性殺盤後將有顯著反彈；二、5G、AI、雲端等新興產業成長題材豐富；三、2020年IT支出調查：IT業者願意增加投資的企業為89%，大型科技股動能不變；四、軟體股有更多題材：疫情對於軟體股影響小，且網路安全、容器效能監控、資料處理、DevOps、雲通訊與客戶使用者體驗是許多公司的優先項目；五、強勢美元影響減弱，有利出口及匯兌。

(時報資訊)