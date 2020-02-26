傳授救韓絕招 深綠作家嗆藍若做不到：小孬孬 09:532020/02/26 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 罷免高雄市長韓國瑜的第二階段連署如火如荼中，對此，著名的深綠作家吳祥輝看不下去，怒批國民黨應該要啟動罷免民進黨地方首長活動，如果國民黨做不到，就是小孬孬！ 吳祥輝在臉書發文表示，建議國民黨發動全國各地連署，罷免所有的民進黨地方首長。因為罷韓者說，罷免是憲法賦予公民的權利。加油啊！國民黨做不到就乖乖當小孬孬喔！ 吳祥輝臉書。（摘自吳祥輝臉書） 底下網友紛紛表示，「完全同意，講得對」、「輝哥高見哈哈」、「輝哥這招~帥喔」、「那些剛選上議員，就接著去選立委的，也要一起罷」！ 網友留言。（摘自吳祥輝臉書） 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #國民黨 #罷免 #吳祥輝 #罷韓 #高雄市 #韓國瑜 #韓粉 #黑韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 以正義之名 形塑國民黨原罪 04:102020/02/22 社會新聞 江啟臣閹割三民主義 04:102020/02/23 時論廣場 國民黨不可病急亂投醫 04:102020/02/24 論壇廣場 藍議員反批 有意見向中央檢舉 04:102020/02/24 地方新聞 郝江同聲挺韓 葉元之痛喊：別消費韓國瑜！ 08:462020/02/24 政治 太怕韓國瑜！他揭民進黨罷韓背後目的 10:432020/02/24 政治 李登輝病況穩定 郝柏村住院情形也曝光了 20:232020/02/24 政治 港媒：這黨有潛力取代國民黨 09:422020/02/25 政治 【罷韓有貓膩1】靠連署行動練青年團 趙天麟「等著竄出」 08:032020/02/26 政治 【罷韓有貓膩3】Wecare淡出 「想割稻快接手」 08:092020/02/26 政治 政治熱門新聞 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 預測疫情過後的兩岸...黃暐瀚10字總結 - 政治 韓國瑜做了什麼？ 讓網友一改態度 大讚：做對了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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