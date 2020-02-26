罷免高雄市長韓國瑜的第二階段連署如火如荼中，對此，著名的深綠作家吳祥輝看不下去，怒批國民黨應該要啟動罷免民進黨地方首長活動，如果國民黨做不到，就是小孬孬！

吳祥輝在臉書發文表示，建議國民黨發動全國各地連署，罷免所有的民進黨地方首長。因為罷韓者說，罷免是憲法賦予公民的權利。加油啊！國民黨做不到就乖乖當小孬孬喔！

吳祥輝臉書。（摘自吳祥輝臉書）

底下網友紛紛表示，「完全同意，講得對」、「輝哥高見哈哈」、「輝哥這招~帥喔」、「那些剛選上議員，就接著去選立委的，也要一起罷」！

網友留言。（摘自吳祥輝臉書）

(中時電子報)