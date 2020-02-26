繼昨（24日）稱「世界欠你們一次」後，先前赴陸調查新冠肺炎疫情的世衛組織總幹事高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）再次讚揚大陸對抗疫情的措施，並稱萬一他染病的話，想在大陸接受治療。

據路透社報導，艾沃德北京記者會結束後搭機返回歐洲，他今（25日）下午在日內瓦召開記者會，說明赴陸調查心得時，再度肯定大陸應付疫情爆發採取的積極措施，認為大規模隔離等行動，遏止了疫情擴散。他還表示，許多人印象中認為大陸醫療設備欠缺，但這次看了大陸動員投入的程度後，「如果我感染病毒，我想在中國得到治療」，大陸知道如何保護人民生命。

參訪北京、廣州、四川以及疫情最嚴重的武漢的艾沃德也表示，另外令他驚訝的是，「和你交談的每一人都有責任感，他們動員起來像是對病毒發動戰爭」，例如在交談時保持距離，在車上及火車上座位是一人一排、要大聲說話對方才聽的見，因此他聲音已經沙啞；而且因為餐廳都沒開，大家都是單獨在飯店房間用餐，就算開會也是一人一張桌子開麥克風對話。

面對當前在陸的確診人數是否為「冰山一角」，艾沃德表示，或許世衛沒有漏算任何大量確診病例。另外對於遭感染的3千名大陸醫護人員，艾沃德也表示他們大多是在社區內遭傳染的，而非醫療工作地點。

另外有媒體則直接問他在北京記者會時戴口罩，為何回歐洲的記者會並未戴口罩，艾沃德說因大陸政策規定，在陸須全程戴口罩。他也強調自己沒有感染病毒，回日內瓦前還接受檢測，因此風險很低，並舉例如何小心行事且沒有暴露在風險中，包括不接觸病人、沒有與有接觸史者直接接觸。

除了肯定大陸之外，艾沃德另表示，目前世界其他地方對疫情還沒有準備好，呼籲各國應為重病患者準備好病床，隔離區和呼吸器。他強調，各國相關單位必須與民眾做好溝通，展開疫情彷佛明天就會來臨的準備，告訴民眾要勤洗手，而不是去買口罩。

(中時電子報)