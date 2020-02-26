據港媒「傳真社」報導，港府25日向各部門首長發出内部通知，要求各部門在3月2日逐步恢復公共服務。該內部通知要求各部門首長，立即為下周一恢復正常公共服務作出準備，同時安排一系列防疫措施，包括在公眾人士出入的地方設置體溫監測設施、入口處提供消毒劑、加強清潔、宣傳衞生防護知識等，並最遲於本周六向公眾公布有關安排。

港府早前表示，因應新冠肺炎疫情最新情況，政府會繼續實施部門的特別上班安排，除提供緊急和必須公共服務的人員外，公務員改為在家裏工作，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。

(中時 )