無塵室與機電工程整合大廠-聖暉（5536），因法人看好其業績可望逐季增溫，26日早盤不受大盤下挫影響，股價瞬間由黑翻紅，目前股價維持紅盤、最高漲幅逼近1％。

聖暉集團持續採取多產業、多區域、多工種之重要策略，發揮台灣、中國及東南亞彈性接單能力，以及良好工程施作能力、兼顧優良工程品質，未來若中國工廠加速啟動分散廠區、擴增產能計畫，有望帶動台灣、東南亞地區接單表現，進一步推升集團整體訂單能見度保持良好水準。

法人表示，2020年第一季因適逢農曆新年、中國廠延長復工，影響各產業整體營收表現。惟2020年不僅有半導體、被動元件等電子業持續調高資本支出的擴廠計畫，還有台商回流台灣、中國工廠持續往東南亞國家進行產能移轉的擴建需求，皆是聖暉目前已經成功切入的重要市場商機。

法人預期，聖暉2020年整體營運有機會於第一季順利落底，並隨著工程施工進度逐步恢復、高訂單能見度下，創造整體營運優於2019年的成長動能。

(工商 )