受到新冠肺炎疫情影響，民眾因減少外出、大幅降低出門捐血意願，加上自中、港、澳、星返台後，依規定必須暫緩捐血限制，全台血液庫存量告急！王品（2727）集團旗下品牌-西堤牛排，挺身召喚全台1.4萬名「熱血青年快出來！」符合捐血資格並完成捐血合格者，即贈西堤套餐單客5折券，感謝響應愛心捐血。

西堤牛排表示，2/28~2/29連續兩天，「全台熱血青年快出來！」預計將募集1.4萬名熱血青年，到台北捐血中心、新竹捐血中心、台中捐血中心各指定捐血點，捲起袖子捐熱血。

另外，針對有心捐血、卻「卡關」不符捐血規定者，西堤牛排今年特別在FB舉辦「熱血護台灣」更換頭貼活動。即日起至4/30止，至FB加上特效框功能頁面，搜尋「熱血護台灣」圖框，即可將個人頭貼套上西堤牛排特製圖框，就能一起響應捐血活動，或分享西堤FB官方粉絲團篇貼文，並hastag【#熱血護台灣】，到西堤全台門店用餐並出示FB頁面，消費兩客經典套餐，立即享其中一客主餐免費升級為「海陸超級拼」優惠。

事實上，西堤牛排自2004年起協助捐血中心紓解血荒，舉辦全國第一場「熱血青年站出來」活動，2008年擴大到全台捐血，幾乎每年不缺席。面對台灣此次面臨公衛史上最頑強的新冠肺炎疫情，西堤再度拋磚引玉，與台北、新竹、台中三大捐血中心合作，希望能夠熱血護台灣，度過最嚴峻的時刻！

(工商 )