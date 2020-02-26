香港北角「福慧精舍」爆疫未停，衛生防護中心驗出佛堂兩個環境樣本對病毒呈陽性，包括水龍頭手柄樣本，以及參拜位置樣本，後者樣本源自經書及跪墊等。北角佛堂確診群組至昨天增至7人，昨新增者是55歲肯德基（KFC）女員工，她於本月初連續6日到佛堂，病發後仍上班，其24歲兒子無去過佛堂亦確診，令佛堂「第二代」傳播增至兩人。

據港媒報導，北角「福慧精舍」本月19日首現確診，其後曾清潔，但衛生防護中心2月23日再到場抽取33個環境樣本化驗，仍驗出兩個樣本呈陽性，第一個樣本取自經書面、覆蓋經書的布及跪墊，另一樣本取自洗手間的水龍頭手柄。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，兩個陽性樣本未必是一個活病毒，公共衛生化驗服務處會嘗試培植，看病毒基因與之前個案有無關係。

截至昨日中午，該中心已收到153人報稱曾到佛堂，當中22人會安排檢疫，另有百多人接受醫學監測；另7人稱有病徵，當中二人已確診，其餘測試呈陰性。張稱，暫時確診個案與佛堂有關，暫未需要隔離美輪大廈住戶，但會密切留意。食環署稱一名在金鐘政府合署45樓工作的員工曾在2月中到佛堂，現正隔離，與該員工在同一辦公室工作的其他員工則在家辦公。

(中時 )