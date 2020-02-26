因應新冠肺炎疫情，除了醫用口罩，酒精也是民眾防疫必備品，但酒精也是易燃的危險物品，現今被民眾廣泛使用於居家環境和個人防護，也引發安全憂慮，陽光基金會近期服務一名民眾因稀釋酒精時起火，導致雙手和臉部燒傷，前來陽光基金會做壓力衣治療，昨日適逢學校開學，許多家長分裝酒精讓孩子隨身帶著入校，但又擔心酒精易燃危險，陽光基金會與消防專家呼籲「防疫同時也須防火的重要提醒｣。

日前一名婦人「花姨」（化名）買了95％的酒精想稀釋為75％的酒精作防疫使用，她參考網友提供的方法，以4個養樂多空瓶當量杯來調配，當時廚房爐火上正煮東西，花姨想說保持一公尺的距離應足夠，於是就在流理台上開始調配，成功稀釋一輪後，花姨繼續下一輪調配，正當她將酒精倒入養樂多瓶時，火突然由養樂多瓶竄燒上來，也回燃到一旁濃度95％的酒精，驚慌中花姨迅速關掉爐火並將火滅了，才沒釀成大災，但已導致她的雙手和臉部一到二度燒傷。

到底是哪個環節出了錯？陽光基金會顧問、台北市防災館長莊啟忠提醒，建議民眾稀釋酒精或分裝酒精時，務必確認包括在通風的環境進行，避免空氣中酒精濃度蓄積過高引爆；要放在臉盆中進行，萬一發生傾倒可以盛接住流出的酒精；遠離火源，也要避開如廚房等火器多的地方

莊啟忠指出，使用酒精消毒，「擦拭才有效｣，千萬不要往室內空間或是人的身上噴灑。萬一不小心使用酒精起火，因酒精會溶於水，不能用水滅火，以免火勢擴散，必須採取「窒息式滅火｣，在火勢尚未擴大前用濕抹布或金屬鍋蓋等物品蓋住將火悶熄。莊啟忠建議居家環境消毒可使用含次氯酸的消毒水進行，次氯酸HClO會溶解病毒或細胞表層，其消毒效果不亞於酒精，性質亦較穩定。

陽光基金會倡導組經理莊麗真提醒民眾，注意居家消防安全切勿大量囤積酒精，以免發生火災與燒傷憾事；若民眾於稀釋或使用酒精時不慎身上著火時，不可慌張，應馬上停住，躺下來左右翻滾，可迅速撲滅火勢，並謹記「沖、脫、泡、蓋、送｣，立即用冷水緩緩持續沖水20分鐘以上來降溫，減輕傷害，小面積燒傷，若是起水泡超過10元硬幣大小則應就醫請醫師處理。

(中時 )