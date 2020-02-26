氣動元件製造廠氣立因大陸口罩及防護衣等醫療器材業者大量添購自動化設備，對氣動元件需求殷切而受益，2月10日大陸廠復工接獲2千萬元短急單，為此台灣廠目前雙班生產趕工。法人估，2月合併營收比去年同期減少2成。今（26）日股價大漲2.20元，隨後賣壓湧現，漲幅縮減，目前仍呈現上漲走勢。

氣立元月合併營收8,455萬元，年減31.71％。氣立主管表示，大陸廠10日復工，初期復工率35％，目前復工率拉升至50％，大陸口罩及防護衣等醫療器材產業訂購自動化設備，急需氣動元件，短急單金額2千萬元，主要由台灣廠生產，目前每天雙班趕工，部分氣動元件由大陸廠供應。

氣立指出，氣立客戶以電子業為主，目前大陸廠尚未全面復工，2月接獲大陸醫療器材業短急單，接單不會比去年差，但是受限復工延後，出貨不及，2月營收會比去年同期減少，3月營收要看疫情發展；目前看來，今年第一季接單不比去年差，全年追求營運成長目標不變。

法人預估，氣立2月營收會比去年同期7,451萬元減少20％，大陸浙江平湖新廠預計今年下半年正式加入營運行列，合併營收有機會成長20％、上看18億元，但受新冠肺炎疫情攪局，今年合併營收年增幅下修至15％，挑戰15.5億～16億元。

(工商 )