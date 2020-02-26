奧地利今天封鎖阿爾卑斯山脈城市因斯布魯克（Innsbruck）一間飯店，欲在飯店一名義大利籍接待員確診感染武漢肺炎後，防止疫情進一步擴散。

政府發言人婉拒公布確診女性在職飯店名稱。然而，奧地利媒體透露女子工作地點為因斯布魯克市中心內，擁有108間客房的「歐洲大飯店」（Grand Hotel Europa）。

因斯布魯克所在的提洛爾邦（Tyrol）政府發言人告訴法新社：「在當局掌握她接觸名單之前，沒有人員可以進出這間飯店。」發言人補充表示，這名女子在因斯布魯克的住處也已隔離。

這名女子和她的伴侶皆在因斯布魯克的醫院隔離，並在採檢後確診罹患武漢肺炎，為奧地利境內通報的第一批確診病例。

兩例確診病例皆24歲，上週駕車從義大利北部武漢肺炎重災區倫巴底大區（Lombardy）來到奧地利因斯布魯克。

因斯布魯克醫學大學（Medical University of Innsbruck）人員魏斯（Guenter Weiss）表示，飯店接待員出現發燒症狀後主動聯繫衛生官員，如今倆人都已無發燒現象。

(中央社)