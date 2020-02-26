《商情》獲利了結，打壓周二紐約期金轉跌1.6％ 10:002020/02/26 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結，打壓周二紐約期金轉跌1.6%；儘管新型冠狀病毒令市場感到擔憂，不過在金價觸及7年高點後，引發投資人獲利了結，導致期金轉跌1.6%，另外白金重挫4.3%，為跌幅最重之金屬；此外，鈀金因供應短缺狀況嚴重，吸引投資人買盤進場，激勵鈀金大漲逾5%。 終場4月黃金跌26.6美元，報每盎司1650美元，3月白銀跌0.69美元，報每盎司18.19美元，4月白金跌41.9美元，報每盎司932.3美元，3月鈀金漲126.5美元，報每盎司2647.8美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #美元 #獲利了結 #期金 #轉跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 瘋美元 銀行祭高利搶客 04:092020/02/22 財經要聞 因應海外投資 國銀擴增美元部位 04:092020/02/22 財經要聞 亂世狗熊？日圓墮落 遭美元背後開槍 00:032020/02/23 財經 壽險業鯨吞 1,600億國際板債 04:102020/02/24 財經要聞 全球伺服器Q1出貨 由增轉跌 04:102020/02/24 產業．科技 《商情》避險買盤進場，激勵上周五紐約期金漲近1.8％ 10:002020/02/24 財經 《商情》需求疑慮，打壓上周五LME期鉛跌近2％ 10:002020/02/24 財經 《商情》買盤進場，激勵周一紐約期金漲1.7％ 10:002020/02/25 財經 《商情》需求疑慮，打壓周一LME期鋅跌近3.3％ 10:002020/02/25 財經 《商情》獲利了結，打壓周一紐約期棉下挫2％ 10:002020/02/25 財經 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 即時 遭謀殺800點…美媒爆川普驚嚇內幕 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。