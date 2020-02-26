獲利了結，打壓周二紐約期金轉跌1.6%；儘管新型冠狀病毒令市場感到擔憂，不過在金價觸及7年高點後，引發投資人獲利了結，導致期金轉跌1.6%，另外白金重挫4.3%，為跌幅最重之金屬；此外，鈀金因供應短缺狀況嚴重，吸引投資人買盤進場，激勵鈀金大漲逾5%。

終場4月黃金跌26.6美元，報每盎司1650美元，3月白銀跌0.69美元，報每盎司18.19美元，4月白金跌41.9美元，報每盎司932.3美元，3月鈀金漲126.5美元，報每盎司2647.8美元。(商品行情網)

(時報資訊)