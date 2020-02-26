「防疫不可少，捐血不能停！」受到新冠肺疫情影響，新竹捐血中心的血液存量已顯現警訊，新竹捐血中心主任林冠州為此拜會市議會議長許修睿，許承諾協助，籲請各界民眾發揮愛心3月3日到市議會前廣場踴躍挽袖捐熱血。

許修睿指出，大家最近關注力都在新冠肺炎 疫情，但社會上還有是許多需要關注的議題，像捐血中心存血量不足就是明顯的例子，需要大家共同來協助，將準備最近搶手的乾洗手與口罩套，限量贈送給前300位挽袖捐血的民眾。

林冠州表示，捐血中心安全存量是7天，以往春節假期捐血狀況就不理想，未料又爆發新冠肺炎疫情，讓民眾捐血意願大為降低，血液庫存降到5天，醫院血液庫存已顯斷層警訊，若發生重大傷亡事故，將難以支應大量血液需求。

許修睿將請國民黨議會黨團議員及三區里長聯誼會發出號召令，加強宣導3月3日上午9點到下午5點在市議會前廣場的捐血活動，期召集更多人挽袖捐熱血，希望能為捐血中心募集到安全存量的庫存血液。

林冠州強調，民眾在捐血前，捐血中心會為民眾量體溫、噴酒精，加強手部衛生，再上車捐血，做好防疫措施，讓熱血民眾絕對安全安心。

(中時 )