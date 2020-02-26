美股投資人信心持續崩潰，美股道瓊指數昨晚再重挫逾800點，美元指數早盤在98.9~99.1元間震盪。台北外匯經紀公司新台幣匯價開盤30.45元，貶值4.8分，但開盤後美元賣單增加，新台幣匯價由貶轉升，盤中升抵到30.381。早盤美元的賣方和買方力道拉扯，新台幣在30.4元附近震盪整理。

周一全球股匯債市場普遍呈現恐慌狀態，因全球新冠肺炎疫情陸續爆發導致市場趨向避險，道瓊工業指數下跌逾1000點，創下歷史第三大單日跌幅，德股及義大利股市分別下跌4%與5.4%。美債10年期殖利率持續破三年新低，黃金升至近七年最高。周二美元仍未止跌，而歐股也跌勢未止。

匯銀指出，受新冠疫情持續於全球蔓延影響，避險需求快速升溫，韓元兌美元引領亞幣下跌，台幣亦因美元避險買盤仍有靠向30.5的壓力。

在台股方面，以風險市場而言，VIX指數可以代表投資人信心崩潰的臨界點，當股市不理性拋售行為常創造出股市低點。由過去經驗來看，VIX達高點，顯示觸底機會大增，預期至3/10上市櫃公司公布2月營收前，利空訊息將反覆測試底部，市場越恐慌越需要理性判斷逢低切入契機。

(時報資訊)