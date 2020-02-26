美股消息面：

1.為了緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，市場認為聯準會近期內降息的機率升高，周二美元走軟，尾盤ICE美元指數跌0.401%，報98.939。

2.新冠肺炎疫情恐打擊原油需求的擔憂持續籠罩，國際油價繼周一暴跌4%之後，周二持續下挫，紐約4月期油收跌1.53美元或3%，為每桶49.90美元，創下2月10日來新低。倫敦布蘭特4月期油收跌1.35美元或2.4%，為每桶54.95美元，創下2月11日來新低。

3.獲利了結賣壓湧現，周二紐約4月期金收跌26.6美元或1.6%，為每盎斯1650美元。3月期銀收跌68.5美分或3.6%，為每盎斯18.191美元。

4.世界大型企業研究會公布，美國2月消費者信心指數升至130.7，不如市場預期的132.2。

5.標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）去年12月美國20大城市房價指數較前一年同期漲2.85%，符合市場預期。經季調後，20大城市房價指數月漲0.43%，大致符合市場預期的月漲0.4%。去年11月的數據修訂為年漲2.54%、月漲0.47%。

6.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國去年12月房價月漲0.6%，高於市場預期的月漲0.4%；與前一年同期相比，房價漲5.2%。

7.美國石油協會（API）周二公布，上周美國原油與汽油庫存增加，但餾分油庫存減少。上周（截至2月21日）美國原油庫存增加130萬桶，為4.444億桶，增幅少於市場預估的增加200萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存增加41.1萬桶。煉廠每日煉油量減少28.2萬桶。汽油庫存增加7.4萬桶，少於市場預估的增加220萬桶。餾分油庫存減少70.6萬桶，少於市場預估的減少170萬桶。上周美國原油進口減少28萬桶/日。

(時報資訊)