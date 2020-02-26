中國信託投信昨(25)日遞件申請「恒生中國高股息率指數(Hang Seng China High Dividend Yield Index)」資格認可，這是投信公司今年第3件(合計5檔)ETF標的指數資格認可申請案。

證交所表示，根據送件資料顯示，「恒生中國高股息率指數(Hang Seng China High Dividend Yield Index)」係由恒生指數有限公司所編製，指數採淨股息率加權計算，所有公司掛牌地點為香港交易所，旨在反映香港上市而非賭場及博彩或煙草行業之高股息率中國企業的整體表現，中國企業係於香港上市且50％以上的銷售收入（或資產利潤）來自中國，目前成分股計有50檔。

證交所表示，目前上市ETF總計119檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。

(旺報 )