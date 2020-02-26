鑽石公主號郵輪爆發新冠肺炎嚴重疫情，確診人數逼近800，不僅外界擔憂，船上的乘客更是內心煎熬，而日前鑽石公主號分批讓採檢無感染的各國旅客下船返國，台籍魔術師陳日昇在包機起飛前最後一刻，終於拿到日方檢驗報告，驚險回到台灣，隨即進入返國後的14天隔離生活。

陳日昇昨在臉書繼續更新隔離日記，表示在郵輪上過了20多天高壓生活，一下船又繼續隔離，所幸隔離所雖比不上自家溫馨，但3、4坪的學生套房空間「麻雀雖小五臟俱全」，也足夠了。

因為規定不能拍攝、直播隔離住所，因此他盡量描述，表示因為下船的行李要被隔離14天，所以政府在房內準備了簡單居家衣物、盥洗用品，甚至備有零食跟泡麵，讓隔離者能簡單一點過生活，而家屬是可以寄送東西過來的，但有些東西不會被交遞進來，例如刮鬍刀、指甲剪就不行，「因為怕關太久會亂想」。

他也表示，在隔離所規定不能擅自出房門，三餐有專人送到門外，聽到廣播後才開門拿取，房內環境必須自己打掃，然倒垃圾則是聽廣播通知，才能放到門外，隔離所也提供耳溫槍，自己量測後再報給檢疫人員登記，讓陳日昇直呼這整制式化生活猶如回到成功嶺。

而他個人的狀況，則是連續的隔離讓他身心有些疲乏，反覆在檢驗、等報告的輪迴中等待，坦言「開始有一點感染妄想症」、體溫稍高、身體稍感疲勞甚至微微咳嗽，「就會開始胡思亂想，會不會是中鏢了？儘管都已經三驗陰性了，說實話還是有點擔心」，然他非常能體諒台灣防疫的作法，感謝醫護、防疫人員的辛勞，相信自己牙一咬就過了，畢竟「至少回到台灣比較有安心感！」。

(中時電子報)