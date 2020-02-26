替友出頭慘遭圍殺 17歲少年慘死亂刀 10:062020/02/26 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗一名17歲少年，凌晨疑似與人相約談判時遭到砍死。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣凌晨發生一起青少年鬥毆事件，造成一名17歲少年慘遭亂刀砍死。據了解，一名17歲少年，因為友人發生感情糾紛，少年疑似幫友人出面談判，未料對方早已聚集人馬埋伏，少年才一現身，就遭另一方多名少年持刀圍毆，在雙方鬥毆過中，少年腹部遭利刃刺殺，倒臥在血泊之中，隨後對方少年一哄而散。 少年送醫後仍不治身亡。據了解，該位少年與當地地方幫派淵源相當深，如今遭到砍死，恐引起地方腥風血雨，警方獲報後已經帶回多名特定對象偵訊，釐清事發原因。 (中時電子報) #苗栗 #鬥毆 #少年 #17歲 #慘遭 #亂刀 #發生 #砍死 #幫派 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》湖人終獲補強 考辛斯慘遭釋出 08:552020/02/22 體育 他傳暗號「蜜汁香鵝」 邀人妻鐵皮屋嚐38.5度快感 11:412020/02/22 社會 華南海鮮市場為病毒起源 遭推翻 04:092020/02/23 焦點新聞 陸因辱華驅美記者 華郵：轉移焦點 04:092020/02/23 焦點新聞 防二次車禍 開雙黃燈警示保命 04:102020/02/23 社會新聞 17歲木村光希尬27歲森星 誰才是阿姨？ 11:542020/02/24 時尚 女友被嗆挺身護花 男移工慘遭5打1刺死 14:312020/02/24 社會 桃園涵管施工驚傳意外 2工人慘遭土石活埋 18:092020/02/24 社會 17歲學生名模王郁婷 2020倫敦時裝周走秀 13:132020/02/25 娛樂 愛情長跑11年 男星娶小17歲妻1年多...破局了 20:572020/02/25 娛樂 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 太爆笑！單身21年女大生拜月老 擲無筊出這招…聖筊立刻出現 - 萬象 基隆「無罩」辣泰妹被抄 老司機爆料揭密 - 男女 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。