苗栗縣凌晨發生一起青少年鬥毆事件，造成一名17歲少年慘遭亂刀砍死。據了解，一名17歲少年，因為友人發生感情糾紛，少年疑似幫友人出面談判，未料對方早已聚集人馬埋伏，少年才一現身，就遭另一方多名少年持刀圍毆，在雙方鬥毆過中，少年腹部遭利刃刺殺，倒臥在血泊之中，隨後對方少年一哄而散。

少年送醫後仍不治身亡。據了解，該位少年與當地地方幫派淵源相當深，如今遭到砍死，恐引起地方腥風血雨，警方獲報後已經帶回多名特定對象偵訊，釐清事發原因。

(中時電子報)