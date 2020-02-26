第二批武漢滯留台胞返台至今沒下文，前總統馬英九日前透過臉書呼籲兩岸不妨各退一步，讓我方的華航及陸方的東航都擔任包機任務，同時陸方同意我方派醫護人員同行，協助台胞可以盡快回台。對此，前衛生署長楊志良表示，包機是對的方向，不要用政治考量，讓人四處趴趴走，經由其他路徑回到台灣回來反而對防疫不好。

針對如何讓滯留武漢台胞盡速回台，楊志良表示，包機返台是最好的，如果把這些人送到北京、廈門、成都等地，路途中可能被感染新冠肺炎的風險提高，應該比照上次集中包機方式讓台胞返台比較好，他相信對岸會妥協，畢竟陸方也怕萬一人死在那邊，事情會一發不可收拾。

對於馬英九先前連日批評蔡英文總統堅持「橫濱模式」，由華航及我派醫護人員隨行，以包機方式接回台胞，楊志良說，不知道馬罵蔡，馬曾是他的長官不好批評，不過，他認為馬英九是好人，不適合當總統。

此外，中央疫情指揮中心昨公布第31起確診病例，為第27例的11歲孫子，這名男童無症狀，是在相關接觸者檢測中測得體內有病毒，成為國內最年輕的確診案例。楊志良不諱言表示，新冠肺炎是最成功的超級病毒，感染力超強，潛伏期高，部分感染者沒症狀，導致疫情傳播快速。

楊志良說，流行病學上分析11歲男童案例，可以看出沒症狀的人戴口罩不對，沒咳嗽、噴出口沫還會被感染，所以勤洗手才是對的，所有人都戴口罩的話會造成供不應求，沒有避要。

楊志良肯定台灣防疫到目前為止做得很好，至少追查到確診者的接觸史，但有兩件事情做得不好，第一是延後開學沒有太大意義，第二是有些學校限制學童要帶3個口罩才能到學校，中央疫情指揮中心應該持續宣導正確觀念，把防疫物資留給醫護人員及有需要的人。

(中時 )