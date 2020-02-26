大甲媽祖繞境遇上新冠肺炎攪局，輿論多建議停辦，網友也湧入鎮瀾宮臉書粉絲頁留言，幾乎一面倒支持停辦。一向霸氣的鎮瀾宮董事長顏清標26日在記者會上表示，現階段會繼續籌辦，並取消三大慶典及相關防疫措施，他也自爆遭網路霸凌，84歲老父被不明人士電話騷擾，「不斷謾罵，這樣會受不了，針對我就好了！」

顏清標說明，大甲鎮瀾宮的遶境活動已有百年歷史，起駕宴、媽祖之光，新港祝壽大典都有數萬人規模，全都取消，鑾轎將移至廟埕戶外，沿路也不進入信眾家中及宮廟內。今年繞境不觸摸鑾轎，不「稜轎腳」，避免人群聚集，並提倡大家設香案歡迎媽祖，雙手合十誠心迎接聖駕，無法到場的話，也可透過網路線上看直播跟隨大甲媽繞境。

顏清標說，如果衛福部、流行疫情指揮中心或內政部要求我們不要去，我們也會遵守，但三月媽祖是全台灣盛事，大家情感要顧好，不要透過網路代帶風向，不斷謾罵，這樣會受不了，「針對我就好了，不要針對我84歲的父親，電話一直打來罵，嗆說防疫中心設在阮厝，我又不是專家，要設在我家我也沒辦法。」

顏清標說，經過董監事會開會討論，將三大慶典取消及餐食、遊覽車、住宿等節省下來的費用共計3千萬，捐贈給防疫指揮中心加添設備，祈求媽祖庇佑台灣度過處處難關，疫情能順利平息。

(中時 )