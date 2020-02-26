當學校為因應新型冠狀病毒疫情，紛紛延後開學，台北市立動物園的黑冠松鼠猴家族，卻連過年都沒有停課，因為這個小班級剛剛加入8位新同學，他們既聰明又懂得溝通，讓第一次當班導師的保育員稱讚不已，然牠們對上課獎勵品葡萄乾比較有興趣，七手八腳爭搶模樣超可愛。

根據科學家的研究，黑冠松鼠猴至少可以發出26種不同的聲音。（台北市立動物園提供）

走進熱帶雨林區，首先迎賓的動物就是黑冠松鼠猴，去年轉經瑞士巴索動物園、來自德國紐倫堡動物園的8隻黑冠松鼠猴，順利通過檢疫期，加入原有的單身漢群後，為了遵循歐洲瀕危物種計畫EEP族群管理的建議，保育員目前將牠們分成三群，輪流在戶外活動場和室內欄舍活動。

活動力十足的黑冠松鼠猴，每天都會花上八成的時間覓食（左）、為了進行族群管理，黑冠松鼠猴分群輪流到戶外活動（右）。（台北市立動物園提供）

活潑的黑冠松鼠猴跳躍能力強，當保育員準備進行「穩定」訓練時，發現牠們對獎勵品的興趣遠多過於上課，因此總會看到松鼠猴們紛紛跳到保育員身上，七手八腳想搶到美味的葡萄乾；保育員的目標希望松鼠猴先就定位，用嘴來接食物，目前單身漢群還不太習慣訓練課程，偶爾還是會跳到保育員身上伸手搶食，另外兩群已經可以穩定的讓保育員檢查外觀或個別餵食。

單身漢群還不太習慣訓練課程，偶爾還是會跳到保育員身上伸手搶食。（台北市立動物園提供）

活動力十足的黑冠松鼠猴，每天都會花上八成的時間覓食，牠們愛吃水果、葉子、昆蟲等小動物，看牠們在戶外活動場裡四處覓食，甚至還會立定跳起飛撲野生小昆蟲。

黑冠松鼠猴既聰明又懂得溝通，讓第一次當班導師的保育員稱讚不已。（台北市立動物園提供）

根據科學家的研究，黑冠松鼠猴至少可以發出26種不同的聲音，不論看到保育員、吵架、威嚇、警告、求偶…，都會發出不同的聲音來溝通。為了進行族群管理，黑冠松鼠猴分群輪流到戶外活動，下次您看到松鼠猴們上課的表現，就可以判定今天輪到戶外活動場的是哪一群了。

(中時電子報)