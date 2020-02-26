新冠狀病毒疫情持續，為了降低第一線醫護人員感染風險，產官學醫界紛紛結盟投入人工智慧(AI)開發，台灣醫界聯盟執行長林世嘉認為，透過相互資源整合，除了可望成為防疫利器外，也有機會架構新產業鏈。

林世嘉以「PTT創世神」杜奕瑾率領的「台灣人工智慧實驗室」，利用團隊已開發的「variant2literature基因變異搜尋引擎」，在短短4天內就判讀最有可能治癒新冠肺炎的用藥列表，幫忙全世界醫生找到可能的解方為例，指出AI是未來醫療健康領域不可或缺的工具，應推動跨領域及跨部會的合作，結合產官學與社會，加速人工智慧應用成為防疫利器。

有鑑於AI智慧應用已成趨勢，產官學醫界近年來積極結盟投入此領域。

北醫新創公司醫守科技推出「藥御守MedGuard」，分析13億筆電子病歷、健保資料庫等醫療Real World Data，引入機器學習技術偵測錯誤或不適當處方，並於醫師開藥時給予警示。

醫守科技執行長龍安靖指出，團隊將健保資料庫中之60,000筆常用診斷、2,000筆常用藥品、10個年齡組別以及性別，組合出24億種組合，利用人工智慧進行關聯性訓練，打造用藥警示軟體。目前投入於北醫附醫、雙和醫院和萬芳醫院，超過250名醫師使用此系統。

另外，由北科大和仁寶合作於2018年成立的宏智生醫，則以穿戴式腦波儀預測患者憂鬱症徵狀；技術長翁昌新表示，未來將這些技術應用於醫院、健檢中心、甚至設置直營診所、或與企業合作納入員工福利計畫等方向努力。

偉薩科技則是透過其數據分析程式（軟體）及運算加速晶片（硬體），提供服務包含網站記錄、物聯網感測器資訊、基因序列等，速度較既有技術提升三至六倍。該公司目前也與國衛院國網中心合作，投入提升國家精準醫療計畫中基因資料運算速度的開發。

交通大學趙昌博教授領軍的團隊，則結合台灣PPG（光學感測血流狀況技術）感測器上、中、下游相關產業，包含LED物件研發、晶片設計、軟硬體研發、產品製作及醫療保健通路，研發非侵入式之血流感測器。

趙昌博表示，整合台灣半導體及醫療優勢，將可產生衍生投資、形成新產業

(工商 )