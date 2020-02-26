口罩是新冠肺炎防疫的重要物資，對此政府將口罩採實名制購買，7天限買2個，被一堆人抱怨排不到，都會區藥局的口罩都被搶光。但最近有網友利用口罩餘額查詢系統，想知道各個藥局還有多少口罩，一查數量竟讓他震驚了。

原PO在PTT發文驚呼，「雖然有顯示賣完，但也有很多藥局剩餘數量不少，甚至剩餘數量超過每日配給數量」，推論應該是前幾天沒賣完累積下來的。但也質疑，口罩賣不完，政府又每天宅配新的口罩給藥局賣，民眾又不能把賣不完的買走，「這樣剩一堆口罩怎麼辦？」

此消息引來許多網友討論，「可以一周五六片了嗎」、「兒童放寬、再來等成人放寬啊」、「一定量後，可以放寬買的個數呀」、「今天完全不用排，來買的都笑嘻嘻走出來」，但也有人直言，「這種剩一堆的很多都是發號碼牌，發了沒來拿口罩佔名額」、「餘額=沒過卡，醒醒吧」。

翻攝自PTT

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(中時電子報)