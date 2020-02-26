32歲香港女星白雲有35E火辣身材，日前她到韓國旅行，沒想到突然遇到疫情大爆炸，常在IG分享近況的她昨(25日)透露被女生朋友催趕快回家，她笑回已經改了兩次機票沒錢了，對方便說願意出錢幫她買機票回家，讓白雲直呼太愛這些朋友，「愛到想被你包（養）起來了」。
白雲5年前和哈佛大學建築系畢業的前香港先生江俊霖結婚，婚後她仍不吝在網上展現好身材，最近轉型當Youtuber的她，先前還來台灣小琉球拍片。一周前她到韓國計畫拍新片，卻遇到計畫取消，她發文說：「韓國拍攝被取消，台灣不能進，北京不能回。決定留在Korea學一樣東西，前幾天同行的台灣朋友們回去了，開始自己闖韓」。
最近韓國疫情變嚴重，昨白雲發文忙學滑雪、吃拉麵、泡溫泉，到處只有她一個人，來去自如很開心，有人叫她早點回家，還願意幫她出錢訂機票，讓她開心直呼像被包養，網友也擔心她說：「韓國好危險，快回來啦」、「小心封關，要被隔離啊」、「God bless you」。
(中時電子報)
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