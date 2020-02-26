新冠肺炎疫情延燒，民眾雖恐慌，但也出現許多溫暖的故事！一名血友病少年月初未能搭上首班武漢包機返台治療，但每周急需施打特殊藥劑才能續命，未料藥物在8日已用罄，經台商、海基會、高醫等單位合作下跨海伸援，順利在10日凌晨將藥送達。這名少年與母親日前在政府安排下，已搭機返台。資深媒體人李艷秋分享數個故事，並表示「看不見的是病毒，看得見的是人性」。

李艷秋在臉書分享這段期間觸動內心，暖遍全身的故事。首先，她提到有一位拄著拐杖的阿公，站在口罩已售完的藥局前，沒有戴口罩的臉上滿是懊惱，一位年輕的女孩拿出皮包裡剛買的口罩遞給阿公。李艷秋表示，彷彿可以看到阿公驚喜的表情，以及女孩露在口罩外那一雙亮亮彎彎的眼睛。多美好的一刻，有沒有「口罩之亂」，也不用計較了。

此外，日本在援助武漢醫療器材的箱子上寫著『山川異域 風月同天』，在捐給醫護人員防護衣的箱子上寫著『豈曰無衣 與子同裳』。李艷秋說她噙著淚看完這則報導，為這樣的大愛和細緻的文化表現喝采。「日本是不是舔共？有沒有防疫不力？需要在乎嗎？」

至於為血友病童千里送藥的故事，李艷秋說海基會、華信航空、台商系統無時差接力，鐵路、飛機、汽車在兩岸銜接，高雄、台北、鄭州、湖北四地奔波千里，為孩子送上救命的藥，「這幾天只要想起這個故事，就不由自主地微笑起來」。李艷秋說孩子的媽有沒有謝政府？孩子是不是台灣人？回台灣有沒有陰謀內幕？這些延伸，糟蹋了故事裡不求回報，熱血救人的善心，「不過我相信，所有參與千里送藥的人，在此生的每一刻，只要想起這段經歷，就會不由自主地微笑」。

李艷秋也提及七名自願留下的武漢咖啡師，每天做500杯咖啡給第一線的醫護人員，現在已經提供了上萬杯，只為了那熱燙的香味，能讓精疲力竭的醫護，有一個小的不能再小的確幸。多可愛的年輕人，多麼值得珍惜的善根！

李艷秋最後表示，感謝故事的人物，在災難中用柔軟的力，讓我們的心變得堅強，也告訴我們，一個小小的善念，小小的善舉，不論難易大小，只要想做，就可以辦到，「在病毒肆虐中，吸收正能量是最有效的免疫力」。

(中時電子報)